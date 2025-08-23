Ankara’da korkutan anlar! Metenol yüklü tanker kaza yaptı

  • USD: 40,85 - 40,92
Ankara’da metenol yüklü tanker ile tır kaza yaptı. Yola dökülen metenol kimseye zarar vermeden tahliye edildi.Kazadan dolayı E-89 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Ekleme: 23.08.2025 - 15:20
Ankara’da korkutan anlar! Metenol yüklü tanker kaza yaptıKorkutan kaza, Ankara - Bolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metenol yüklü bir tanker ile tır kaza yaptı. Tankerin dorsesindeki metenolün bir kısmı yol kenarındaki alana döküldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu metenol yüklü tanker tahliye edildi.

Jandarma ekibi ise önlem almak için yolu geçici süreliğine trafiğe kapattı. Kazada metenolden etkilenen, ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, yola dökülen metenolün üstü toprak ile kapatıldı.