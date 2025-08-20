Bakan Uraloğlu, Rumen mevkidaşı Șerban ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Ciprian-Constantin Șerban ile bir araya geldik. Türkiye ve Romanya'nın sahip olduğu stratejik konumu en iyi şekilde değerlendirmek, ulaştırma ağlarımızı daha etkin hale getirmek ve karşılıklı etkileşimi artırmak için ortak projeler ve gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Özellikle Karadeniz Otoyolu'nun Orta Koridor'a bağlanması yönünde atılacak adımlar, sadece ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmekle kalmayacak; ticaretten lojistiğe, turizmden kültürel bağlara kadar pek çok alanda iki ülke arasındaki dayanışmayı daha da pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.