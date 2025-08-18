Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçen hafta başında sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik nedenlerle dalgalı bir seyir izlemiş ve bir miktar toparlanmıştı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününde yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira görmüştü. Peki yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos 2025 altın fiyatları...Alış 4.402,03 TLSatış 4.402,39 TLAlış 7.204,00 TLSatış 7.260,00 TLAlış 14.408,00 TLSatış 14.521,00 TLAlış 28.727,00 TLSatış 28.908,00 TLAlış 3.348,87 dolarSatış 3.349,10 dolar