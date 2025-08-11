Balıkesir'de yıkılan bina havadan görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem...Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti.Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.Depremde bir bina çökerken, bir vatandaşımız da hayatını kaybetti.4 KİŞİ KURTARILDIEnkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla çıktı.YIKILAN BİNA GÖRÜNTÜLENDİGece boyunca süren çalışmaların ardından sabahın ilk ışıkları ile yıkılan bina havadan drone ile görüntülendi.DİĞER HASAR GÖREN BİNALARIN GÖRÜNTÜLERİ DE KAYDEDİLDİGnün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı.Bölgede çalışmalar sürerken yıkılan ve hasar gören diğer binalar dron ile havadan görüntülendi.