Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın 4.304,60 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.Serbest piyasada gram altın 4.304,60 TL'den, çeyrek altın ise 7.100,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.Alış 4.304,13Satış 4.304,60Alış 7.038,00Satış 7.100,00Alış 14.075,00Satış 14.200,00Alış 28.064,00Satış 28.269,00