Sevinçten ne yapacağını şaşıran mahalleli: 'Kurban kestik, kan akıttık'

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı kentte meteoroloji verilene göre, son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.BÖLGE İKİ YIL SUSUZ KALDI6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suçıkağı Mahallesi'nde de doğal kaynak suyu tamamen kurumuş, bölge halkı iki yıl boyunca susuz kalmıştı.DSİ'nin yürüttüğü çalışmalar sonrası doğal kaynak suyu yeniden mahalleliye can oldu.Mahalle sakinlerinden bazıları, suyun akmaya başlamasıyla birlikte bidonlarla su doldurup araçlarına yükledi.Uzun süredir hem içme hem de tarımsal sulama için büyük sıkıntı yaşayan mahalle halkı, suyun yeniden çıkmasıyla büyük sevinç yaşadı.'HERKES ÇOK MUTLU'Suçıkağı Mahalle Muhtarı Kazım Ayten, 'Depremden dolayı bu suyumuz iki senedir kurumuştu. DSİ tarafından kazı yapıldı, Allah'a şükür yeniden su çıkmaya başladı. Kuraklık da var, şu anda tarlalar susuz. Bu bizim için can suyu oldu. Debisi sıfırdı, şu an 4 inçlik su geliyor. Herkes çok mutlu. İki yıldır susuzduk. Şu anda sondajla idare ediliyordu ama artık doğal kaynağımızdan da su alabiliyoruz. Kurbanımızı kestik. DSİ'ye teşekkür ediyoruz, bize merhem oldular.' dedi.KURBAN KESİLDİMahalle sakinlerinden Ömür Fatih Ayten, çıkan suyun kendilerine can suyu olduğunu belirterek, 'Depremden bir iki ay sonra suyumuz tamamen kurumuştu. Devletimiz sağ olsun, yeniden kazı yaparak suyu çıkardı. Daha önce yukarıdan akıyordu, şimdi daha derine inildi. Kuraklık da etkili oldu, yeterince yağmur yağmadı. Tarladaki ekinler susuz kaldı, bazıları yandı. Şimdi buradan kuyularımızı yaptık, suyu borularla çekip şişelere dolduruyoruz. Arabamıza yükledik. Burada iki kez kurban kestik. Kan akıttık, dua ettik.' diye konuştu.