İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ-PDY'ye yönelik yürüttüğü ortak çalışmada, örgütün güncel yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı.OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDIÖrgütün güncel medya yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ-PDY kapsamında işlem yapan şahıslarla iletişim halinde olan ve para transferleri saptanan, gizli haberleşme programı ByLock kaydı olan kişilerle iletişimde olan ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı yönde paylaşımlar yapan 10 şüpheli belirlendi.10 şüphelinin adresleri ve kimlikleri güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tek tek tespit edildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDIBu sabah İstanbul, Ankara, Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerle gözaltına alındı.İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORZanlıların kaldıkları adreslerde dijital materyaller ile 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.