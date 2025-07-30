Saç ekimi için İstanbul'a geldi! Operasyon sonrası hayatını kaybetti!

Birleşik Krallık'ta yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren özel bir klinikle saç ekimi için anlaştı.OPERASYON SONRASI HAYATINI KAYBETTİSaç ekimi tamamlandıktan kısa süre sonra fenalaşan Latchman, tekrardan hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.SORUŞTURMA BAŞLATILDILatchman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak “taksirle öldürme” şüphesiyle soruşturma başlatıldı.Hastane yetkilileri, Latchman'ın ölümünde herhangi bir ihmal veya sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti. Otopsi işlemlerinin ardından Latchman'ın cenazesi ülkesine gönderildi.