Rusya’da 8.8’lik Deprem Sonrası Tsunami Alarmı! Pasifik'te Panik Başladı

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, başta Japonya ve ABD olmak üzere birçok ülkede tsunami alarmının verilmesine neden oldu. Kamçatka Yarımadası açıklarında gerçekleşen bu büyük sarsıntı, bölgede son yılların en şiddetli depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Tsunami; okyanus veya deniz tabanında meydana gelen ani hareketler sonucu oluşan dev dalgalardır. En yaygın nedeni ise deniz altındaki büyük depremlerdir. Su kütlesinin hızlıca yer değiştirmesiyle oluşan dalgalar, kıyıya yaklaştıkça yükselerek büyük yıkımlara yol açabilir. Özellikle sığ deniz tabanında oluşan depremler, tsunami riskini ciddi şekilde artırır.30 Temmuz 2025 sabahı, Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen deprem, 19 km derinlikte gerçekleşti. Şiddeti nedeniyle hem yerel halk hem de çevre ülkeler büyük panik yaşadı. İlk açıklamalarda ölü veya ağır yaralı olmadığı belirtildi, ancak altyapı hasarları ve hafif yaralanmalar kaydedildi.Tsunami Uyarısı Verilen Ülkeler: Alarm Durumu SürüyorDepremin ardından, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi başta Japonya, Hawaii ve ABD’nin batı kıyıları olmak üzere birçok bölge için tsunami uyarısı yayınladı.-Japonya (Hokkaido bölgesi)-Hawaii Adaları-ABD’nin Batı Kıyısı (California, Oregon, Washington)-Kanada’nın British Columbia bölgesi-Filipinler, Endonezya, Şili ve Peru kıyılarıJaponya’da bazı bölgelerde 50–60 cm yüksekliğinde dalgalar kıyıya ulaşırken, Hawaii’de limanlar kapatıldı, sahil hattındaki yerleşim birimleri tahliye edildi.Depremin ardından gelen ilk dalgalar her zaman en büyükleri olmayabilir. Uzmanlar, tsunami dalgalarının saatlerce sürebileceğini ve halkın kıyıdan uzak durması gerektiğini vurguladı. Özellikle Hawaii ve Japonya’da yetkililer halka, yüksek yerlere çıkmaları çağrısında bulundu.Kamçatka bölgesi, 1952 yılında yaşanan 9.0 büyüklüğündeki depremle hatırlanıyordu. Uzmanlar, bugünkü depremin büyüklük ve etkisi açısından o tarihi olaya oldukça benzediğini ifade etti. Sarsıntının ardından bölgede artçı depremler yaşanırken, tsunami riskinin sürdüğü belirtildi.