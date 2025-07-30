2 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa ve Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 4 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a 28 milyon lira para topladığı tespit edilen 1 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.Ekipler, terör örgütüne mali destek sağlayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.