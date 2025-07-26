Başıboş köpek saldırısı! İş giden kadına saldırdı

Sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Belesten Sokak üzerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Esra Kuloğlu, (25) her zamanki güzergâhından işine giderken bir anda sokak köpeklerinin hedefi oldu.Çantasıyla kendini savunarak saldırıdan kurtulmaya çalışan genç kadın, yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı. Yaşadıklarını anlatan Esra Kuloğlu "Daha önce burada bir çocuğa da saldırmışlardı. Bu sabah da bana saldırdılar. Kolumdaki çantayla müdahale ederek kendimi savundum. Bazı arkadaşlarımız işe korkarak geliyor. Her gün aynı tedirginlikle yola çıkıyoruz. Yetkililerden artık bu konuda daha hassas davranmalarını bekliyoruz." diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.Mahalle sakinleri ise özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgede başıboş köpek sayısının arttığını, bu durumun çocuklar ve çalışanlar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.