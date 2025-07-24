Denizde tehlikeli anlar! Akıntıya kapıldılar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren 3 kız çocuğu akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. 3 kız çocuğu cankurtaran tarafından sağ salim denizden çıkarıldı.

Çevlik Sahili’nde serinlemek için denize giren 3 kız çocuğu rip akıntısına kapıldı. 3 kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, çocukları kurtardı.Kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.