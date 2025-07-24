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Denizde tehlikeli anlar! Akıntıya kapıldılar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren 3 kız çocuğu akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. 3 kız çocuğu cankurtaran tarafından sağ salim denizden çıkarıldı.

Ekleme: 24.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:29 / Editör: Fehmi Öztürk
Denizde tehlikeli anlar! Akıntıya kapıldılarÇevlik Sahili’nde serinlemek için denize giren 3 kız çocuğu rip akıntısına kapıldı. 3 kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, çocukları kurtardı.

Denizde tehlikeli anlar! Akıntıya kapıldılar

Hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi

Kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.