Denizde tehlikeli anlar! Akıntıya kapıldılar
Hatay’ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren 3 kız çocuğu akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. 3 kız çocuğu cankurtaran tarafından sağ salim denizden çıkarıldı.
Çevlik Sahili’nde serinlemek için denize giren 3 kız çocuğu rip akıntısına kapıldı. 3 kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, çocukları kurtardı.
Hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi
Kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi
Kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.