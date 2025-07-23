Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yatırımcıların ve alım-satım yapanların gözü kulağı altın fiyatlarında. Haftayı yükselişle açan altın fiyatları kısa süreli düşüşlerle birlikte yükselişine devam ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte günler fiyatlar...

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altın, kısa süreli düşüşlere rağmen tırmanışını devam ettiriyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın güne 4.449,09 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.203,00 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı.ALIŞ: 3.425,54 dolarSATIŞ: 3.425,81 dolarALIŞ: 4.449,09 TLSATIŞ: 4.450,50 TLALIŞ: 29.310,00 TLSATIŞ: 29.753,00 TLALIŞ: 7.203,00 TLSATIŞ: 7.277,00 TLALIŞ: 4.019,17TLSATIŞ: 4.240,96 TLALIŞ: 29.165,00 TLSATIŞ: 29.687,00 TLALIŞ: 28.723,00 TLSATIŞ: 28.976,00 TLALIŞ: 14.406,00 TLSATIŞ: 14.555,00 TL