  • USD: 40,37 - 40,44
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alevlerle aynı karede! Su kanalında eğlenmeye devam ettiler

Bursa’da Mustafakemal ilçesinde okullara yakın otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangına aldırış etmeyen çocukların su kanalına atlayıp yüzmesi dikkat çekti.

Ekleme: 23.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Alevlerle aynı karede! Su kanalında eğlenmeye devam ettilerYangın, Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Fen Lisesi karşısındaki otluk alanlarda çıktı. Okullar bölgesine yakın alanda çıkan yangın, kısa sürede çevredeki yapıları tehdit etmeye başladı.

Alevlerle aynı karede! Su kanalında eğlenmeye devam ettiler

Yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren yoğun bir müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangınla mücadele devam ederken birkaç çocuğun yakınlarda bulunan su kanalına atlaması dikkat çekti.

Alevlerle aynı karede! Su kanalında eğlenmeye devam ettiler

Tehlikeyi görmezden geldiler

Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulması nedeniyle serinlemek için sulama kanalına giren 6-7 çocuk, çok yakın bir mesafedeki beton köprüden suya atlayarak akrobatik hareketlerle yaşanan tehlikeyi görmezden geldi.

Çevredeki vatandaşlar, çocukları uyararak kanaldan çıkarttı. Yangın sırasında ortaya çıkan bu görüntüler, telaş yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı. Yetkililer vatandaşları bu tür tehlikelerden uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı.