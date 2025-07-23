Alevlerle aynı karede! Su kanalında eğlenmeye devam ettiler
Bursa’da Mustafakemal ilçesinde okullara yakın otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangına aldırış etmeyen çocukların su kanalına atlayıp yüzmesi dikkat çekti.
Yangın, Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Fen Lisesi karşısındaki otluk alanlarda çıktı. Okullar bölgesine yakın alanda çıkan yangın, kısa sürede çevredeki yapıları tehdit etmeye başladı.
Yangın kontrol altına alındı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren yoğun bir müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangınla mücadele devam ederken birkaç çocuğun yakınlarda bulunan su kanalına atlaması dikkat çekti.
Tehlikeyi görmezden geldiler
Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulması nedeniyle serinlemek için sulama kanalına giren 6-7 çocuk, çok yakın bir mesafedeki beton köprüden suya atlayarak akrobatik hareketlerle yaşanan tehlikeyi görmezden geldi.
Çevredeki vatandaşlar, çocukları uyararak kanaldan çıkarttı. Yangın sırasında ortaya çıkan bu görüntüler, telaş yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı. Yetkililer vatandaşları bu tür tehlikelerden uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı.
Yangın kontrol altına alındı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren yoğun bir müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangınla mücadele devam ederken birkaç çocuğun yakınlarda bulunan su kanalına atlaması dikkat çekti.
Tehlikeyi görmezden geldiler
Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulması nedeniyle serinlemek için sulama kanalına giren 6-7 çocuk, çok yakın bir mesafedeki beton köprüden suya atlayarak akrobatik hareketlerle yaşanan tehlikeyi görmezden geldi.
Çevredeki vatandaşlar, çocukları uyararak kanaldan çıkarttı. Yangın sırasında ortaya çıkan bu görüntüler, telaş yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı. Yetkililer vatandaşları bu tür tehlikelerden uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı.