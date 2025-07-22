Antalya açıklarında deprem! Kandilli duyurdu

Akdeniz'de sabahın ilk saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Alanya ilçesi açıkları olduğu bildirildi.Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de saat 06.15'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin derinliğinin 14,3 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.