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Antalya açıklarında deprem! Kandilli duyurdu

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Ekleme: 22.07.2025 - 09:03 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Antalya açıklarında deprem! Kandilli duyurduAkdeniz'de sabahın ilk saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Alanya ilçesi açıkları olduğu bildirildi.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de saat 06.15'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin derinliğinin 14,3 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.

Antalya açıklarında deprem! Kandilli duyurdu