Antalya açıklarında deprem! Kandilli duyurdu
Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Akdeniz'de sabahın ilk saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Alanya ilçesi açıkları olduğu bildirildi.
ANTALYA'DA DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de saat 06.15'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin derinliğinin 14,3 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.
ANTALYA'DA DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de saat 06.15'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin derinliğinin 14,3 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.