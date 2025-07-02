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Manisa'da emlakçıda alacak cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’da bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada işletme sahibi Yiğit Burdur (37) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 2.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 2.07.2025 - 14:41 / Editör: Damla Şen Demirkaya / Kaynak: Sabah
Manisa'da emlakçıda alacak cinayeti: 1 ölü, 3 yaralıOlay, dün saat 23.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisi içerisinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da emlakçıda alacak cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

KARNINDAN VURULDU

Başından ve karnından yaralanan işletme sahibi Yiğit Burdur, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin (37) hayati tehlikesi sürerken, sol ayak bileğinden yaralanan Yusuf K. (37) ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E. (23) tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Manisa'da emlakçıda alacak cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

12 GÖZALTI

Olaya karıştığı tespit edilen ve hayatını kaybeden işletme sahibini vuran Yusuf K. (37), Berkay A. (21), Burak C. E. (23), Resul B.K. (23), Emre K. (27), Yiğitcan R. (24), Ömürcan E. (24), Selim E. B. (17), İsmail K. (32), Barış S. (31), Serdar A. (33), Umut Ö. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.