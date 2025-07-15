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Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı...

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi, hala 97 kişi aranıyor.

Ekleme: 15.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:10 / Editör: Fehmi Öztürk
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı...ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde 4 Temmuz'da vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği, kayıp sayısının ise 97 olduğunu ifade etti.

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı...

Vali Abbott can kayıplarının çoğunun Kerrville ve çevresinde kaydedildiğini belirtti.

Kerr County'deki ölümlerin çoğu kız çocuklarına özel Hristiyan kampı Camp Mystic'te yaşandı.

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı...

Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri, Kerr County'deki Guadalupe Nehri bölgesinde kayıp kişileri aramaya devam ediyor.