Vatandaştan 50 bin şikayet geldi! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen halen Türkiye'ye temsilci atamayan Temu'nun, 10 milyonu aşkın kişinin kimlik verisini elinde bulundurduğu öğrenildi.Bu sayı yeni alışverişlerle her geçen gün artarken, uzmanlar da Türkiye'de yerleşik olmayan bir firma tarafından milyonlarca kimlik verisine ulaşılmasının ülke güvenliği açısından risk yaratacağına dikkat çekiyor.Türkiye'de henüz temsilcilik açmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde peş peşe uyarılar alan Temu'yla ilgili şimdi de "veri sızıntısı" endişesi gündeme geldi. Tüketicilerden alışveriş öncesinde kimlik numarası istenmesi, vatandaşların şikayetlerine neden oldu.Şikayet siteleri üzerinden durumu yazan vatandaşlar, bir yandan da Ticaret Bakanlığı üzerinden şikayetlerini iletmeye başladı. Şikayetlerin sayısının 50 bini aştığı öğrenilirken, bakanlığın konuyla ilgili inceleme başlatacağı öğrenildi.TEMU'ya ilişkin şikayetlerden bazıları ise şöyle:"Hülya hanım: Temu çarkını çevirdim, iki ücretsiz hediye seç diyor. Seçtim, teslimat bilgilerini gir diyor ama TC kimlik numaramı istiyor. O yüzden bu duruma güvenemedim.Erdinç bey: Temu'dan bazı ürünler aldım, fiyat birden ikiye katlanarak para hesabımdan çekildi. Hoşuma gitmedi, iade işlemi yaptım. Temu, para iademi hemen yapacağını yazdı ama maalesef halen bir şey yok. Bekliyorum. Güvenim sarsıldı.Perihan hanım: Para iadem bir ayı geçti, hala yapılmadı. Bu nasıl bir ilgisizlik! Asla oradan alışveriş yapmam. Her gün soruyorum, hep aynı yanıtları alıyorum; asla muhatap yok, ilgisiz ve alakasız bir yer. Paramı geri istiyorum.Güler hanım: Siparişimde gelen mayolar büyük ve uzun olduğu için iade ettim. Söz konusu ürünler, belirtildiği gibi değildi. Kalitesi kötü olduğu için iade ettim.Bunlar benim suçum mu, satıcının suçu mu? Temu, vergiyi kesip 'satıcı kaynaklı değil' dedi. Bu siparişte kesilen verginin iadesini talep ediyorum. Kalitesiz ürüne ödeme yapmak istemiyoruz.Temsilciliği bulunmadığı halde Türkiye'ye yurtdışından ürün satan Temu ve benzeri e-ticaret firmalarının geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaklaşık 43 milyar TL'lik ciro yaptıkları, bu yıl ise günlük 150 bin paket girişiyle 83 milyar TL ciro yapmalarının beklendiği de öğrenildi.