Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, Marmara'da 40 derecelere ulaşan sıcaklık bugünden itibaren düşüyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Ayrıca 11 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre sıcaklık bazı bölgelerde bugünden itibaren düşerek mevsim normallerine inecek. Bazı illerde ise yağmur etkisini gösterecek.
11 İLDE SAĞANAK VAR
Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 6-8 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Birkaç gündür Afrika sıcaklarının etkisiyle kavrulan İstanbul'da hava sıcaklığı 6-8 derece düşüş gösterecek. Diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Denizlerde Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli-Kocaeli) rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde başlayan fırtınanın, perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 28°C Az bulutlu ve açık
BALIKESİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık