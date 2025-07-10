Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre sıcaklık bazı bölgelerde bugünden itibaren düşerek mevsim normallerine inecek. Bazı illerde ise yağmur etkisini gösterecek.Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Birkaç gündür Afrika sıcaklarının etkisiyle kavrulan İstanbul'da hava sıcaklığı 6-8 derece düşüş gösterecek. Diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Denizlerde Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli-Kocaeli) rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde başlayan fırtınanın, perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 28°C Az bulutlu ve açıkBALIKESİR °C, 32°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 33°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açıkAFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutluISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 38°C Parçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutluKONYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 32°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutluARTVİN °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutluKARS °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık