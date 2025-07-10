İş dünyasının tanınan isimlerinden, Tunç Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın babası Tuncay Azaphan hayatını kaybetti.Uzun yıllar boyunca birçok sektörde faaliyet gösteren projeleriyle bilinen Tuncay Azaphan'ın vefat haberi, iş ve siyaset camiasında derin üzüntüye neden oldu.Dinçer Azaphan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Tuncay Azaphan'ın cenazesinin 11 Temmuz Cuma günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini duyurdu.Tuncay Azaphan'ın vefatıyla birlikte, iş dünyasında önemli izler bırakmış bir isim daha hayatını kaybetmiş oldu.Beyaz Gazete ailesi olarak Azaphan ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.