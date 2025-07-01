Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 ilde FETÖ'ye darbe
Bakan Yerlikaya 30 ilde FETÖ'ye yönelik son düzenlenen operasyonlarda 156 kişinin yakalandığını, şüphelilerden 65'i tutuklanırken, 34'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 156 kişinin yakalandığını ve şüphelilerden 65'inin tutuklandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu."