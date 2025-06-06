Samsun'da panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Atakum ilçesinde, panelvan araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri İncesu Kavşağı mevkiinde bir kaza meydan geldi.Yakup B. (55) idaresindeki 55 AJE 793 plakalı panelvan araç, 6001 Sokak üzerinden çıkış yapan Mert O. (30) idaresindeki 55 AES 443 plakalı otomobille çarpıştı.5 KİŞİ YARALANDIKazada Yakup B., Ece B. (20), Arzu B. (49), Fehime Y. (72), İbrahim Y. (75) yaralandı.EKİPLER SEVK EDİLDİİhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDIYaralılar, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak çevredeki hastanelere sevk edildi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.