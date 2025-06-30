Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde gökyüzünden adeta para yağdı. Kentin doğu yakasında düzenlenen bu sıra dışı veda töreni, yerel halk tarafından 'cömertliğiyle tanınan' Darrell Thomas anısına gerçekleştirildi.27 Haziran günü, Gratiot Caddesi ile Conner Caddesi'nin kesişiminde, gökten saçılan yüzlerce dolar mahalleliyi hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Etkinlik, 15 Haziran'da 58 yaşında hayatını kaybeden Darrell Thomas'a bir vefa niteliğindeydi.Mahallenin simge isimlerinden biri olan Thomas, ailesine olan düşkünlüğü, komşularıyla kurduğu güçlü bağlar ve klasik otomobillere olan tutkusu ile tanınıyordu. Onun anısını yaşatmak isteyen oğulları ise bu veda töreninin fikir öncüsü oldu.Babalarının anısını yaşatmak ve onun topluma olan sevgisini son bir kez daha göstermek için, sahibi olduğu oto yıkama işletmesinin yakınlarında helikopterle para dağıttı.'Detroit, belki babamı tanımayanlarınız da vardır ama o mükemmel bir babaydı,' diyen Smoke, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Toplum içinde bir efsaneydi. Herkese yardım ederdi ve bu, herkese yaptığı son iyilikti. Hepsi bu.'