Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Orta Doğu'da çatışmaların durulması sonrası küresel piyasalarda gözler tekrar ABD'deki enflasyonla mücadele ve tarife müzakereleri süreçlerine çevrildi. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın yeni haftaya hareketli başladı.Serbest piyasada gram altın 4.208,51 TL'den, çeyrek altın ise 6.931,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 30 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.208,20Satış 4.208,51Alış 6.853,00Satış 6.931,00Alış 13.708,00Satış 13.863,00Alış 27.331,00Satış 27.598,00Alış 3.279,24 dolarSatış 3.279,42 dolar