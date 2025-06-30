Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşayan altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 4.208,51 lira, çeyrek altın ise 6.931,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 30 Haziran 2025 altın fiyatları...
Orta Doğu'da çatışmaların durulması sonrası küresel piyasalarda gözler tekrar ABD'deki enflasyonla mücadele ve tarife müzakereleri süreçlerine çevrildi. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın yeni haftaya hareketli başladı.
Serbest piyasada gram altın 4.208,51 TL'den, çeyrek altın ise 6.931,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 30 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
30 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.208,20
Satış 4.208,51
30 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.853,00
Satış 6.931,00
30 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.708,00
Satış 13.863,00
30 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.331,00
Satış 27.598,00
30 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.279,24 dolar
Satış 3.279,42 dolar
Serbest piyasada gram altın 4.208,51 TL'den, çeyrek altın ise 6.931,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 30 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
30 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.208,20
Satış 4.208,51
30 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.853,00
Satış 6.931,00
30 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.708,00
Satış 13.863,00
30 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.331,00
Satış 27.598,00
30 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.279,24 dolar
Satış 3.279,42 dolar