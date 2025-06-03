Nevşehir'de takla atan otomobil refüje devrildi: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de kent merkezinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDIKazada öğretmen çift M.D. ve T.D. ile ikiz çocukları yaralandı.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.SAĞLIK DURUMLARI İYİÖğretmen çiftin görev yaptığı okulun müdürü Fikret Sarı, “Sürücü öğretmenimiz direksiyon hakimiyetini ani bir engel nedeniyle kaybetmiş. Çok şükür çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de durumu iyi” dedi.KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDIKazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Refüje devrilen otomobilde ise ciddi maddi hasar oluştu.