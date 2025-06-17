Bursa merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve özel belgede sahtecilik suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.apılan çalışmalarda, 11 şüphelinin üzerine arsa, tarla gibi taşınmaz kayıtlı olan bazı şirketlerin, Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir memura rüşvet vererek tespit ettikleri belirlendi.Şüphelilerin, mağdur şirketlere ait genel kurul defterlerinin sahtesini düzenlediği, bu şirketlerde ortaklığı ve çalışma kaydı bulunmayan kişilerin adına sahte evraklar ile alım-satım yetkisi çıkarttıkları tespit edildi.Bu yöntemle şirket sahiplerinin bilgisi dışında, şirketlere ait taşınmazların değerinin altında satılarak haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.Ekipler, bu yöntemle piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan taşınmazların satışının planlandığını ortaya çıkardı.Şüpheliler, Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Artvin, Aydın ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.