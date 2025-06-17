Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İran ile İsrail arasındaki giderek artan gerilim nedeniyle piyasalar karıştı. Yatırımcılar güvenli liman olan altına yönelirken altın piyasasında en düşük 4 milyon 352 bin lira, en yüksek 4 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,25 azalışla 4 milyon 355 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.295,19 TL'den, çeyrek altın ise 7.113,00 TL seviyesinden işlem görüyor.ALTIN FİYATLARINDA SON DURUMGün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 17 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.294,71Satış 4.295,19Alış 7.043,00Satış 7.113,00Alış 14.083,00Satış 14.223,00Alış 28.081,00Satış 28.318,00Alış 3.388,09Satış 3.388,46