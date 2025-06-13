Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesinin ardından güne sert kayıplarla başladı.
Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardında küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış yaşanırken, fiyatlamalar değişti ve sert tepkiler gözlendi.
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 3,71 kayıpla 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 4,77 değer kaybederken; ulaştırma endeksi yüzde 6 geriledi.
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 3,71 kayıpla 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 4,77 değer kaybederken; ulaştırma endeksi yüzde 6 geriledi.