Hindistan'da Uçak Düştü! Hindistan'da Neden Uçak Düştü? Air İndia Yetkilileri Ne Dedi?

Air India’nın açıklamasına göre, Ahmedabad–Londra Gatwick seferini gerçekleştiren uçak, yerel saatle sabah 10.58'de havalandıktan yaklaşık bir dakika sonra irtibat kesildi. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın pistten yeterince yükselemeyip havaalanının çevre duvarına ve sonrasında yerleşim bölgesine çarptığı belirtildi.Hindustan Times’ın haberine göre, pilot kalkıştan hemen sonra “mayday” çağrısı yaptı. Uçuş izleme platformu FlightRadar24 verilerine göre, uçak kalkıştan sonra 625 feet yükseklik kazandıktan sonra sinyal kaybı yaşadı. Ardından herhangi bir radar teması kurulamadı.Kaza yapan uçak, Air India filosunda yer alan Boeing 787-8 Dreamliner modeliydi. Bu model, Boeing’in ileri teknoloji ürünü olup kompozit malzeme kullanımı, düşük yakıt tüketimi ve uzun menzilli kapasitesiyle biliniyor.Yolcu kapasitesi: 242 – 290 arasıMaksimum menzil: 13.530 kmİlk uçuş yılı: 2009Kompozit gövde oranı: %50 üzeriAncak bu kaza, Boeing 787 serisinin bugüne kadar yaşadığı ilk ölümcül kaza ve ilk gövde kaybı olarak kayda geçti.2013’te yaşanan pil yangınları nedeniyle model kısa süreliğine yere indirilmiş, ancak ciddi bir yolcu kaybı yaşanmamıştı. Bu olay, uçağın güvenliğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.2020 – Air India Express kazası: Dubay’dan gelen uçak iniş sırasında pistten çıkmış, 21 kişi hayatını kaybetmişti.2010 – Mangalore kazası: 158 kişinin öldüğü, Hindistan tarihinin en ölümcül kazalarından biri yaşanmıştı.Bu kazada ise Air India, henüz ölü ve yaralı sayısını net olarak açıklamadı ancak arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Havalimanında tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı.Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ile görüşerek, tüm destek ve ekiplerin bölgeye yönlendirilmesini istedi. Naidu, doğrudan olay yerine gitmek üzere yola çıktı. İçişleri Bakanı Amit Shah ve Gucerat Eyaleti Başbakanı Bhupendra Patel de kriz merkezinde çalışmaları koordine ediyor.