Hindistan'da Uçak Düştü! Hindistan'da Neden Uçak Düştü? Air İndia Yetkilileri Ne Dedi?
12 Haziran 2025, Ahmedabad – Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde, Air India’ya ait AI171 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. İçerisinde 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 244 kişi bulunan uçağın, yerleşim alanına çarptığı ve kazanın ardından bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.
Ahmedabad–Londra Seferi Felakete Dönüştü
Air India’nın açıklamasına göre, Ahmedabad–Londra Gatwick seferini gerçekleştiren uçak, yerel saatle sabah 10.58'de havalandıktan yaklaşık bir dakika sonra irtibat kesildi. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın pistten yeterince yükselemeyip havaalanının çevre duvarına ve sonrasında yerleşim bölgesine çarptığı belirtildi.
“Mayday” Sinyali ve Kayıp Radar Teması
Hindustan Times’ın haberine göre, pilot kalkıştan hemen sonra “mayday” çağrısı yaptı. Uçuş izleme platformu FlightRadar24 verilerine göre, uçak kalkıştan sonra 625 feet yükseklik kazandıktan sonra sinyal kaybı yaşadı. Ardından herhangi bir radar teması kurulamadı.
Düşen Uçak Boeing 787-8 Dreamliner'ın Özellikleri:
Kaza yapan uçak, Air India filosunda yer alan Boeing 787-8 Dreamliner modeliydi. Bu model, Boeing’in ileri teknoloji ürünü olup kompozit malzeme kullanımı, düşük yakıt tüketimi ve uzun menzilli kapasitesiyle biliniyor.
Yolcu kapasitesi: 242 – 290 arası
Maksimum menzil: 13.530 km
İlk uçuş yılı: 2009
Kompozit gövde oranı: %50 üzeri
Ancak bu kaza, Boeing 787 serisinin bugüne kadar yaşadığı ilk ölümcül kaza ve ilk gövde kaybı olarak kayda geçti.
2013’te yaşanan pil yangınları nedeniyle model kısa süreliğine yere indirilmiş, ancak ciddi bir yolcu kaybı yaşanmamıştı. Bu olay, uçağın güvenliğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Air İndia Firmasının Yaşadığı Kazalar:
2020 – Air India Express kazası: Dubay’dan gelen uçak iniş sırasında pistten çıkmış, 21 kişi hayatını kaybetmişti.
2010 – Mangalore kazası: 158 kişinin öldüğü, Hindistan tarihinin en ölümcül kazalarından biri yaşanmıştı.
Bu kazada ise Air India, henüz ölü ve yaralı sayısını net olarak açıklamadı ancak arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Havalimanında tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
Yetkililer Harekete Geçti: Başbakan Modi Olay Yerine Gidiyor
Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ile görüşerek, tüm destek ve ekiplerin bölgeye yönlendirilmesini istedi. Naidu, doğrudan olay yerine gitmek üzere yola çıktı. İçişleri Bakanı Amit Shah ve Gucerat Eyaleti Başbakanı Bhupendra Patel de kriz merkezinde çalışmaları koordine ediyor.