İstanbul'da aranan FETÖ üyesi, evine düzenlenen operasyonla yakalandı

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan F.Ç.'nin Çekmeköy Güngören Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti.8 YILDIR ARANIYORDUBunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 4 Haziran'da şüpheliye ait olduğu tespit edilen adrese baskın düzenledi.Operasyonda 8 yıldır firari olarak aranan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDIF.Ç.'nin İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığı'nda uzman olarak görev yaptığı, 8 sene önce FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Haziran'da adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.