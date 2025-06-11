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İstanbul'da aranan FETÖ üyesi, evine düzenlenen operasyonla yakalandı

8 yıldır hakkında FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 11.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:42 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: Sabah
İstanbul'da aranan FETÖ üyesi, evine düzenlenen operasyonla yakalandı
FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan F.Ç.'nin Çekmeköy Güngören Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti.

8 YILDIR ARANIYORDU

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 4 Haziran'da şüpheliye ait olduğu tespit edilen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 8 yıldır firari olarak aranan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

F.Ç.'nin İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığı'nda uzman olarak görev yaptığı, 8 sene önce FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Haziran'da adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.