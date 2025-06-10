Madleen Gemisi'ne İsrail'den Korsan Müdahale: Aktivistlere Zorla Gözaltı, Dünya Ayakta!

Madleen Gemisi'ne İsrail'den Korsan Müdahale: Aktivistler Gözaltında, Dünya Ayakta!Gazze'ye insani yardım taşıyan 'Madleen' gemisi, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından zorla durdurularak alıkonuldu. Gemideki silahsız aktivistler gözaltına alınarak İsrail'e götürüldü. Bu hukuksuz müdahale, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle Batılı ülkelerden İsrailli bakanlara yönelik yaptırım kararları dikkat çekiyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise Paris'te yaptığı açıklamalarda, İsrail'in 'kasayı' açıkça ifşa ederek Gazze'deki duruma dikkat çekti.Gazze Yolundaki Yardıma Hukuksuz Saldırıİsrail'in, Gazze'ye yönelik abluka ve katliam politikaları uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. Son olarak, Gazzeli sivillere temel insani yardım götürmeyi amaçlayan 'Madleen' adlı gemi, 8 Haziran 2025 gecesi uluslararası sularda İsrail işgal güçleri tarafından durduruldu. Gemide bulunan 12 silahsız insan hakları aktivisti, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak İsrail'e sevk edildi. Aktivistler arasında dünya çapında tanınan isimler de bulunuyor; İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Türk aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.Aktivistlerin Akıbeti ve Zorla Sınır Dışı Edilme TehdidiMadleen gemisinin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekilmesinin ardından, aktivistler tıbbi muayeneden geçirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, gözaltına alınanların ülkelerine gönderileceğini açıklasa da, bazı aktivistler İsrail'den gönüllü olarak ayrılmayı reddetti. Özellikle beş Fransız aktivist, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddederek bu duruma tepki gösterdi ve gözaltında tutulmaya devam etti. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise 10 Haziran 2025 Salı günü Fransa üzerinden İsveç'e sınır dışı edildi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise gözaltına alınan aktivistlere Hamas'ın 7 Ekim saldırısına dair görüntülerin izletilmesi talimatı verdiğini ve Greta Thunberg'i 'Yahudi karşıtı' olmakla suçladığını açıkladı. Bu iddialar, herhangi bir somut delile dayanmıyor.Greta Thunberg'den Paris'te Çarpıcı Açıklamalar: 'Gazze'de Soykırım Var'İsrail'den sınır dışı edilmesinin ardından Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Greta Thunberg, İsrail'in kendilerini 'uluslararası sularda kaçırdığını ve iradeleri dışında zorla İsrail'e götürdüğünü' belirtti. Bu olayı, 'İsrail'in işlediği sayısız başka ihlal listesine eklenen kasıtlı bir hak ihlali' olarak değerlendiren Thunberg, kendi yaşadığı deneyimin 'Filistinlilerin yaşadıklarına kıyasla hiçbir şey olmadığını' vurguladı.Thunberg, dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'deki derin insani krize çekerek, 'Bu gerçek hikaye değil. Gerçek hikaye, Gazze'de bir soykırım yaşanıyor ve sistematik açlık yaşanıyor' ifadelerini kullandı. Uluslararası insan hakları gruplarının İsrail'i soykırımla suçladığını hatırlatan aktivist, hükümetlerin Gazze'deki vahşet karşısındaki 'sessizliğini ve pasifliğini' de sert bir dille kınadı. Thunberg, İsrail'in zulmü sona erene dek kampanyalarına devam edeceğinin sözünü verdi.Uluslararası Tepkiler Büyüyor: Batılı Ülkelerden Yaptırım KararıMadleen gemisine yapılan müdahale, uluslararası alanda büyük tepkilere yol açtı.Batılı Ülkelerden İsrailli Bakanlara Yaptırım: İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'ten yapılan ortak açıklamada, 'İsrailli Bakanlar Ben Gvir ve Smotrich'e Filistin halkına uygulanan şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldık' denildi.Türkiye'den Sert Kınama: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madleen gemisine yönelik saldırısını 'uluslararası hukukun açık bir ihlali' olarak nitelendirerek, İsrail'in bir 'terör devleti' olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in müdahalesini lanetleyerek, Netanyahu yönetiminin 'insani değerleri ve hukuku yok saydığını' ve 'uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmesi gerektiğini' ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da İsrail'in bu saldırısını 'alçaklık' ve 'terörist operasyon' olarak nitelendirdi.Avrupa Parlamentosu'ndan Çağrı: AP'deki önde gelen siyasi grupların başkanları, İsrail'i gemideki tüm aktivistleri ve AB vatandaşlarını derhal serbest bırakmaya ve Gazze'ye insani yardım girişine yönelik tüm engelleri kaldırmaya çağırdı.Diplomatik Adımlar: Fransa hükümeti, alıkonan 6 Fransız vatandaşının 'en kısa sürede' geri gönderilmesini talep ederken, İspanya Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisine el konulması nedeniyle İsrail'in İspanya Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırdı.BM ve Hamas'tan Tepki: Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu. Filistin direniş örgütü Hamas ise İsrail'in müdahalesini 'organize devlet terörü' olarak nitelendirerek kınadı ve aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.Yardım Gemisinin Yükü ve Aktivistlerin KararlılığıMadleen gemisi, Gazze'ye tıbbi malzemeler, un, pirinç, bebek maması, bebek bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, koltuk değnekleri ve çocuklar için protezler gibi hayati öneme sahip yardımlar taşıyordu. Bu son saldırı, Gazze'deki insani krizin derinliğini ve İsrail'in insani yardımlara yönelik sistematik engellemelerini bir kez daha gözler önüne serdi.Uluslararası kamuoyu, İsrail'in bu hukuksuz eylemlerine karşı daha güçlü adımlar atılması ve Gazze'ye yönelik ablukanın tamamen kaldırılması yönünde çağrılarını sürdürüyor. Madleen gemisindeki aktivistlerin kararlılığı ve dünya çapındaki dayanışma, Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi.