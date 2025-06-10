Greta Thunberg Kimdir, Nereli? İklim Aktivisti Greta Thunberg'in Hayatı | Madleen Gemisi son durumu Ne?

Greta Thunberg Neden Bu Kadar Ünlü?imdir, nereli?Greta Thunberg, dünya çapında tanınmış bir aktivisttir. Fakat Thunberg'i yalnızca bir aktivist diye tanımlamak az olabilir. Thunberg, genç yaşına rağmen dünya çapında bir sembol haline gelmiş ve dünyanın yakından tanıdığı bir isim olmuştur.Thunberg, 15 yaşında İsveç parlamentosu önünde “Geleceğimiz İçin Okul Grevi” başlatmıştır ve elinde “Skolstrejk för klimatet” (İklim için okul grevi) pankartıyla bir protesto düzenlemiştir. Bu protestonun ardından da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır. Bu protestonun ardından ise Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) isimli küresel bir projenin başlamasına vesile olmuştur.Greta Thunberg 2003 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.Greta Thunberg İsveçlidir. Aktör bir baba (Svante Thunberg) ve opera sanatçısı bir annenin (Malena Ernman) kızıdır.Greta Thunberg, dünya çapında tanınmış bir aktivisttir ve aynı zamanda konuşmacı, yazar ve kampanyacı olarak da tanımlanabilir. Greta, pek çok uluslararası zirvede yer almış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dahi dünya liderlerine sert konuşmalar yapmıştır.Bireysel olarak protestolara başlayan Thunberg, daha sonra dünya çapında tanınmıştır. Greta Thunberg'ün öne çıkan protestoları aşağıdaki gibidir:2018: İsveç parlamentosu önünde başlattığı ilk iklim grevi.2019: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı etkili konuşma: “How dare you?”2020 ve sonrası: Avrupa Parlamentosu ve Davos ZirvesiGreta Thunberg, henüz genç yaşta olmasına rağmen dünya liderlerine yaptığı konuşmalar sayesinde küresel çapta bir ün kazanmıştır. Fakat Thunberg'in ünü, bu kadarla sınırlı değildir. Thunberg, konuşmalarını bilime dayandırır ve verileri esas alır. Çoğu aktivistin aksine duygusal değildir, bilimsel temelli bir yaklaşım sergiler.Thunberg, Time dergisi tarafından 2018’in en etkili 25 gencinden biri seçilmiştir. Kitaplar kaleme alan Thunberg, elde ettiği geliri ise yardım kuruluşlarına bağışlamıştır.Greta Thunberg, son olarak İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü protesto etmek ve Filistin'e yardım etmek için yola çıkan Madleen Gemisi'nde yer aldı. Fakat Madleen Gemisi'ne İsrail tarafından el konulduğu açıklanmıştı.Son olarak, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisinde bulunan İsveçli aktivist Greta Thunberg’in ülkesine gönderildiğini açıkladı. Thunberg, İsrail'den sınır dışı edildi.