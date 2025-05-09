Burdur'da köpeklerin saldırısına uğrayan adam, yaralandı
Yeşilova ilçesinde sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam, düşerek yaralandı. Saldıran sokak köpekleri, birkaç metre ileride yatıp beklerken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Başıboş sokak köpekleri, hala tehlike saçmaya devam ediyor.
Kabul edilen yasanın ardından başıboş köpeklerin toplanması zorunlu hale geldi.
Fakat toplanmayan her köpek, vatandaşların can güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.
SOKAKTA YÜRÜRKEN KÖPEKLER SALDIRDI
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sokakta yürüyen Cengiz Şimşek'e başıboş sokak köpekleri saldırdı.
Köpeklerden kaçmak isterken dengesini kaybedip yere düşen Şimşek, başından ve kollarından yaralandı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ
Köy muhtarı Osman İlhan'ın durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaşlı adam yerde yaralı halde otururken, köpekler hemen arkasına uzanıp sessizce beklemeye başladı.
YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
O anlar, olay yerinde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"BU KÖPEKLERE ARTIK BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"
Başından geçen olayı anlatan Cengiz Şimşek şunları söyledi:
Sabah ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Dişini geçirdi, tırmaladı. Ben de kaçmaya çalışırken düştüm. Nasıl kurtulduğumu bile hatırlamıyorum.
Köpekler artık köyde grup halinde geziyor. Benim yerimde bir kadın veya çocuk olsa bu kadar az hasarla kurtulamaz. Biz artık bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz.
Şimşek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.