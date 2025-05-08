Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre, Türkiye 8 Mayıs Perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yağışlar neredeyse tüm yurtta etkili olacak. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.Yurt genelinde hava genellikle parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz'in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde (Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Antalya'nın iç kesimleri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Güney Ege ile Batı Akdeniz bölgelerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.Öte yandan, Güney ve İç Ege'de güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (saatte 40-60 km) çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Aynı bölgelerde etkili olacak toz taşınımı ise görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve zaman zaman çamur şeklinde yağış gibi etkiler yaratabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.BALIKESİR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluEDİRNE 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİSTANBUL 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKIRKLARELİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluAFYON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDENİZLİ 32°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİZMİR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluMANİSA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluADANA 29°C Parçalı ve çok bulutluANTALYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 28°C Parçalı ve çok bulutluHATAY 28°C Parçalı ve çok bulutluANKARA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluÇANKIRI 28°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluESKİŞEHİR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKONYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluBOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluDÜZCE 28°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKASTAMONU 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluZONGULDAK 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluAMASYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluARTVİN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluSAMSUN 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluTRABZON 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluERZURUM 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluKARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluMALATYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluVAN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluDİYARBAKIR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluGAZİANTEP 30°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluMARDİN 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSİİRT 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu