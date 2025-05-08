Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yşeni bir sağanak yağış dalgasına karşı uyarıda bulundu. Tarih bilgisi de verilen yağışlı hava birçok bölgede günlerce sürecek.
Yurt genelinde son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı son rapor ile yeni bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını duyurdu.
HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin haritalarına göre, Türkiye 8 Mayıs Perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yağışlar neredeyse tüm yurtta etkili olacak. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (8 MAYIS)
Yurt genelinde hava genellikle parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz'in iç bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde (Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Antalya'nın iç kesimleri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Güney Ege ile Batı Akdeniz bölgelerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.
İKİ BÖLGE İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Öte yandan, Güney ve İç Ege'de güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (saatte 40-60 km) çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Aynı bölgelerde etkili olacak toz taşınımı ise görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve zaman zaman çamur şeklinde yağış gibi etkiler yaratabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BALIKESİR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EDİRNE 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL 25°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ 32°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MANİSA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 29°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 28°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 28°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ÇANKIRI 28°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
DÜZCE 28°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 20°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
ARTVİN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
SAMSUN 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
TRABZON 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
KARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
MALATYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
VAN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
GAZİANTEP 30°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MARDİN 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİİRT 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu