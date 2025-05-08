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Beyaz Gazete
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İstanbul - DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Silahlı terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin 7 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Ekleme: 8.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 8.05.2025 - 09:12 / Editör: Edin Uslu
İstanbul - DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul - DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı