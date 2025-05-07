Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzmanı hesapladı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuzda maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi.Yasal olarak yapılması zorunlu zammın yanında tamamen hükümetin inisiyatifinde olan refah payı verilip verilmeyeceği ise ayrıca merak ediliyor.SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyla ilgili yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:TÜİK’in nisan ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin heyecanı daha da arttı. Zira dört aylık enflasyon verisi kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı. 4 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları irdelendi.TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.Ancak emekliler enflasyonun bu rakamlardan çok daha fazla olduğu hususunda hemfikir. Emekli maaşlarına yüksek enflasyonda 6 ayda bir güncelleme yapılması ise ayrı bir sorun. Keza alınan maaş anında buharlaşmaktadır. Buna çare aylık bazda “Eşel Mobil” sisteminin uygulanmasıdır. Bu sisteme geçilmesi hâlinde 6 ay beklemeksizin enflasyon oranlarının her ay maaşlara yansıtılmasıyla güncelleme yapılabilir.