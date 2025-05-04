Başkentte kumarhanelere “Rest”: Ruhsatsız 23 işyeri mühürlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Başkent genelinde kumar oynatılan iş yerlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. 'Rest' adı verilen uygulamalarda, uzun süredir fiziki takibi yapılan adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 23 işyeri, operasyon sonrası derhal tahliye edilerek mühürlendi. İşletmelerin faaliyetlerine tamamen son verildi.Kumar oynatıldığı tespit edilen 12 salon, kahvehane ve kulüp de mühürlenerek faaliyetten men edildi. Ekipler, suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinde ve iş yerlerinde çok sayıda kumar malzemesi ile nakit paraya el koydu.Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Emniyet yetkilileri, kumar ve benzeri yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek vatandaşlardan da bu tür ihlalleri bildirmeleri çağrısında bulundu.