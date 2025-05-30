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Beyaz Gazete
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Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga

Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada, 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekleme: 30.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:03 / Editör: Atilla Özbir
Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavgaŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Bulut ile kuzeni İbrahim Bulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut ve İbrahim Bulut, kurtarılamadı.

Ağır yaralanan yaralılardan Ali Bulut ve Yılmaz Bulut da sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga
Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga

HASTANE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay sonrası jandarma hem hastane çevresinde hem de Haydarahmet Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.