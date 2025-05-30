Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Bulut ile kuzeni İbrahim Bulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut ve İbrahim Bulut, kurtarılamadı.Ağır yaralanan yaralılardan Ali Bulut ve Yılmaz Bulut da sabaha karşı yaşamını yitirdi.Olay sonrası jandarma hem hastane çevresinde hem de Haydarahmet Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.