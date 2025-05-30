İstanbul'da sosyal medyadan tanıştığı kadınları gasbetti

Bayrampaşa'da bir kişi, sosyal medyadan tanıştığı iki kadını silahıyla darbederek, cep telefonu ve cüzdanını gasbetti. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise, kameraya yansıdı.

İstanbul'da yaşanan ilk olayda bir kişi, sosyal medyada tanıştığı kadının isteği üzerine evine gitti.Yıldırım Mahallesi'ndeki eve giden şahıs, silah kabzasıyla kadının kafasına vurarak cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti.Aynı zanlı, ilk olaydan bir hafta sonra yine sosyal medyadan tanıştığı başka bir kadının evine giderek gasp olayını gerçekleştirdi.Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan hırsız oradan hızla kaçtı.Olayların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi.Zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. olduğunu belirlendi.Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Atışalanı Caddesi'nde bulunduğu tespit edilen şüpheliyi, 17 Mayıs'ta silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlının tutuklandığı öğrenildi.Öte yandan hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.