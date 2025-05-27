AHMED FARUK KARSLI KİMDİR, NERELİ? Papara kimin, hangi bankanın? Papara sahibi ile ilgili bilgiler! Papara nedir, ne işe yarar?

Papara, 2016 yılında faaliyetlerine başlayan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan “Elektronik Para Kuruluşu” lisansı alarak hizmet veren bir finansal teknoloji şirketidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından denetlenen Papara, herhangi bir bankaya bağlı değildir. Şirket, 6493 sayılı kanun kapsamında faaliyet göstermektedir.Papara kullanıcıları arasında 7/24 ücretsiz para transferi,IBAN ile banka hesaplarına para gönderimi,QR kod ile anında ödeme alma,Fiziksel ya da sanal Papara Kart ile alışveriş imkânı (MasterCard altyapısı ile),Cashback (nakit iade) özelliği ile anlaşmalı markalardan harcama yaptıkça geri ödeme alma,Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi faturaların dijital ortamda ödenmesi,Netflix, Spotify, YouTube Premium gibi dijital platformlara abonelik işlemlerinin kontrolü.Papara, herhangi bir bankanın iştiraki değildir. Bağımsız bir elektronik para kuruluşu olarak hizmet veren Papara, kendi altyapısıyla ödeme ve para transferi işlemlerini yürütmektedir. Faaliyetlerini Merkez Bankası denetimi altında sürdüren şirket, Türkiye'de dijital ödeme sistemleri alanında önemli bir yer edinmiştir.Papara'nın kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı'dır. Hukuk eğitimi alan Karslı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2015 yılında Papara'nın temelini atarak, dijital finans dünyasında önemli adımlar atmıştır. Girişimcilik kariyerine genç yaşta başlayan Karslı, farklı sektörlerde de çeşitli projelere imza atmıştır.Papara'nın kuruluşunda İlker Diker de yatırımcı olarak yer almıştır. Şirket, 2021 yılında kurulan PPR Holding çatısı altında stratejik satın almalarla büyümesini sürdürmüştür. Papara, 2023 ve 2024 yıllarında “Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri” listesine girmiş ve Türkiye'nin En Değerli Markaları arasında gösterilmiştir.Basına yansıyan iddialara göre, bazı yasa dışı organizasyonların finansal işlemleri sırasında dijital ödeme sistemlerini kullandığına dair bulgular üzerine soruşturma başlatılmıştır. Papara, sürece dair resmi kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ettiğini ifade etmektedir. Soruşturma kapsamında şirketin faaliyetlerine dair yasal çerçevede değerlendirme yapılmakta olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.