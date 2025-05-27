AHMED FARUK KARSLI KİMDİR, NERELİ? Papara kimin, hangi bankanın? Papara sahibi ile ilgili bilgiler! Papara nedir, ne işe yarar?
Son günlerde dijital ödeme sistemleri arasında öne çıkan Papara, hakkında yürütülen soruşturma gündem oldu.. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı yasa dışı bahis şebekelerinin para transferlerinde dijital finans araçlarını kullandığı iddiaları kamuoyuna yansıdı. İlgili gelişmelerin ardından Papara’nın işleyişi, yapısı ve kurucusu hakkında araştırmalar yoğunlaştı.
PAPARA NEDİR, NE İŞE YARAR ? PAPARA BİR BANKA MIDIR?
Papara, 2016 yılında faaliyetlerine başlayan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan “Elektronik Para Kuruluşu” lisansı alarak hizmet veren bir finansal teknoloji şirketidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından denetlenen Papara, herhangi bir bankaya bağlı değildir. Şirket, 6493 sayılı kanun kapsamında faaliyet göstermektedir.
Kullanıcılara sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:
Papara kullanıcıları arasında 7/24 ücretsiz para transferi,
IBAN ile banka hesaplarına para gönderimi,
QR kod ile anında ödeme alma,
Fiziksel ya da sanal Papara Kart ile alışveriş imkânı (MasterCard altyapısı ile),
Cashback (nakit iade) özelliği ile anlaşmalı markalardan harcama yaptıkça geri ödeme alma,
Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi faturaların dijital ortamda ödenmesi,
Netflix, Spotify, YouTube Premium gibi dijital platformlara abonelik işlemlerinin kontrolü.
PAPARA HANGİ BANKAYA AİT?
Papara, herhangi bir bankanın iştiraki değildir. Bağımsız bir elektronik para kuruluşu olarak hizmet veren Papara, kendi altyapısıyla ödeme ve para transferi işlemlerini yürütmektedir. Faaliyetlerini Merkez Bankası denetimi altında sürdüren şirket, Türkiye'de dijital ödeme sistemleri alanında önemli bir yer edinmiştir.
PAPARA'NIN KURUCUSU KİM?
Papara'nın kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı'dır. Hukuk eğitimi alan Karslı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2015 yılında Papara'nın temelini atarak, dijital finans dünyasında önemli adımlar atmıştır. Girişimcilik kariyerine genç yaşta başlayan Karslı, farklı sektörlerde de çeşitli projelere imza atmıştır.
Papara'nın kuruluşunda İlker Diker de yatırımcı olarak yer almıştır. Şirket, 2021 yılında kurulan PPR Holding çatısı altında stratejik satın almalarla büyümesini sürdürmüştür. Papara, 2023 ve 2024 yıllarında “Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri” listesine girmiş ve Türkiye'nin En Değerli Markaları arasında gösterilmiştir.
GÜNDEMDEKİ SORUŞTURMA HAKKINDA
Basına yansıyan iddialara göre, bazı yasa dışı organizasyonların finansal işlemleri sırasında dijital ödeme sistemlerini kullandığına dair bulgular üzerine soruşturma başlatılmıştır. Papara, sürece dair resmi kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ettiğini ifade etmektedir. Soruşturma kapsamında şirketin faaliyetlerine dair yasal çerçevede değerlendirme yapılmakta olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.