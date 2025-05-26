Hamileliğin 8. ayından fotoğraf geldi!

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e taşınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, doğayla iç içe bir hayat yaşamaya başlamıştı.Son olarak annelik heyecanını yaşayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.Bu özel süreci büyük bir titizlikle sürdüren Karaca, doğuma kısa bir süre kala yeni bir paylaşım yaptı.Doğum konusunda da net bir tercihini yapan ünlü isim, bebeğini İzmir'de dünyaya getireceğini ve normal doğum istediğini söyledi: "Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum."Karaca, sosyal medya hesabından güncel bir fotoğraf da yayınladı. Sekiz aylık hamile olan oyuncu, karnının belirginleştiği kareye "8 aydır siesta dumpişkosu anacım" yazdı. Fotoğraf kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.