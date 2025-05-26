Elazığ'da köy minibüsü takla attı: 7 yaralı
Palu ilçesinde köy minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı...
Palu ilçesinde seyreden köy sakinlerini taşıyan servis aracının şoförü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yan yattı.
7 YARALI
Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Palu ilçesinde seyreden köy sakinlerini taşıyan servis aracının şoförü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yan yattı.
7 YARALI
Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.