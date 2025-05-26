Elazığ'da köy minibüsü takla attı: 7 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı...Palu ilçesinde seyreden köy sakinlerini taşıyan servis aracının şoförü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yan yattı.Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi.Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.