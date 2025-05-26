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Elazığ'da köy minibüsü takla attı: 7 yaralı

Palu ilçesinde köy minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 26.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:59 / Editör: Edin Uslu
Elazığ'da köy minibüsü takla attı: 7 yaralıElazığ'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı...
Palu ilçesinde seyreden köy sakinlerini taşıyan servis aracının şoförü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yan yattı.

7 YARALI
Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elazığ'da köy minibüsü takla attı: 7 yaralı