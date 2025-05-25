Uyuşturucu operasyonlarında tarihi başarı: 764 kilo uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında sınır kapılarında denetimler sıkılaştırıldı.Kaçakçıların ülkeye uyuşturucu ve yasadışı ürün sokma girişimlerine karşı geçit verilmemesi için çalışmalar hız kazandı.TARİHİ YAKALAMABu kapsamda, Ticaret Bakanlığı ekipleri sınır bölgelerinde düzenledikleri denetim ve operasyonlarda önemli sonuçlar elde etti.Son yapılan kontrollerde tarihi bir yakalama gerçekleştirildi.KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDITicaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR riskli olarak değerlendirildi ve x-ray taramasına sevk edildi.Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün analiz edilmesi sonucunda, aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu metamfetamin olduğu anlaşıldı.PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR 768 MİLYON TLAğrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.TARİHİ REKORDört gün içinde dört ayrı noktada toplam 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirilerek tarihi bir rekor kırıldı.Ambarlı Limanı'nda 279 kilo esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 382 kilo esrar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilo metamfetamin ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilo likit metamfetamin yakalandı.Ele geçirilen uyuşturucuların toplam piyasa değeri yaklaşık bir hafta içinde 5 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı.