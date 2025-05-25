Bakan Yerlikaya: Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır

Bakan Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Kask Takmayan 475 Bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet Sürücüsüne İşlem Yapıldı.' 1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce; Koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem yapıldı.'KASK SADECE BİR EKİPMAN DEĞİL; BİR HAYAT KURTARICISIDIR'Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez; Kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır.Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim TRAFİK DENETİMLERİ Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında: 3 Milyon 617 bin 99 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725, Emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892, Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam: 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.'