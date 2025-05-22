Uşak'ta hemzemin geçitte traktör ile tren çarpıştı

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni ile İ.U. idaresindeki traktör çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle traktör tren yaylarına devrilirken, römorkun bir parçası da yola düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan traktör sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, ekiplerce yapılan çalışmanın ardından tren seferine devam ederken, traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.