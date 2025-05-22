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Uşak'ta hemzemin geçitte traktör ile tren çarpıştı

Kent merkezinde hemzemin geçitte traktör ile trenin çarpışması sonucu, traktör sürücüsü yaralandı.

Ekleme: 22.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Uşak'ta hemzemin geçitte traktör ile tren çarpıştı
İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni ile İ.U. idaresindeki traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör tren yaylarına devrilirken, römorkun bir parçası da yola düştü.

Uşak'ta hemzemin geçitte traktör ile tren çarpıştı

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan traktör sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerce yapılan çalışmanın ardından tren seferine devam ederken, traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta hemzemin geçitte traktör ile tren çarpıştı