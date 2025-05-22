Bilecik'te trafik magandasına 96 bin TL ceza yazıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, KGYS ve PTS kameraları tarafından tespit edilen sürücünün, birçok kuralı ihlal ettiği belirlendi.Sürücünün spin atmak, makas atmak, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak-kullandırmak, emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak gibi çeşitli ihlallerde bulunduğu öğrenildi.Kuralları hiçe sayan sürücüye, toplamda 96 bin 173 TL para cezası kesildi.Olayla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Huzur şehri Bilecik'te trafik magandalarına geçit yok' ifadeleriyle denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.