Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.Sabahın erken saatlerinde Akhisar ilçesinde seyreden yolcu otobüsü sürücüsü, Medar kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yolun sağında bulunan şarampole devrildi.Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 10 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.Kazaya karışan otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazanın, sabah saatlerinde yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıld