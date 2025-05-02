Aynı anda 4 araca ceza yazabiliyor! Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı MEDAR MTS, Bursa'da polis ve jandarma ekipleri tarafından kullanılıyor. Radar cihazı aynı anda 4 araca ceza yazabilirken, operatöre gerek duymadan çalışabiliyor.
Yerli ve milli hız ihlal tespit sistemi sayesinde kural ihlali yapan araçlar cezadan kaçamıyor.
Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan MEDAR MTS, bir yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma, polis ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor. MEDAR MTS, 4 şeritli yollarda eş zamanlı olarak birçok aracın hızını tespit edebilme, gece görüş özelliği, ve hız ihlali yapan araçların anlık olarak fotoğraf ve video kaydını alma gibi gelişmiş özelliklere sahip.
OPERATÖRE GEREK DUYMADAN ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı, yapay zekâ destekli mobil hız tespit sistemi olarak geliştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle üretilen bu sistem, operatöre gerek duymadan çalışabiliyor.
TÜM HAVA KOŞULLARINDA PLAKA OKUYABİLİYOR
Gündüz ve gece, tüm hava koşullarında araçların plaka, cins ve hız verilerini okuyabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına anlık veri göndererek hız ihlali yapan araçları trafik ekiplerine bildiriyor.
4 ARACA AYNI ANDA CEZA YAZABİLİYOR
Gece görüş sistemine sahip olup, 4 şeritli yollarda aynı anda motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçları tespit edebiliyor. Yapay zekâ desteğiyle, araçların marka ve renk bilgilerini de analiz edebiliyor.
BAYRAMDA 6 BİNE YAKIN SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI
Bu sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ramazan bayramı ve tatil süresince MEDAR MTS tarafından kural ihlali yaptığı belirlenen 6 bine yakın sürücüye ceza yazıldığı bildirildi.