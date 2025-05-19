Bursa'da başıboş köpekler çocuğu kovaladı
İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsü çocuğa saldırırken, koşarak köpeklerden kaçan çocuğun korku dolu anları amatör kameraya yansıdı.
Başıboş sokak köpekleri sorunu bitmiyor.
Öyle ki bazı il ve ilçelerde sürü halinde gezen köpekler, vatandaşların hayatını tehdit ediyor.
Meclis'ten geçen yasaya rağmen toplanmayan köpekler, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuğu daha hayattan koparmak üzereydi...
SÜRÜ HALİNDE ÇOCUĞA SALDIRI
İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı.
O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Öyle ki bazı il ve ilçelerde sürü halinde gezen köpekler, vatandaşların hayatını tehdit ediyor.
Meclis'ten geçen yasaya rağmen toplanmayan köpekler, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuğu daha hayattan koparmak üzereydi...
SÜRÜ HALİNDE ÇOCUĞA SALDIRI
İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı.
O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.