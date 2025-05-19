Bursa'da başıboş köpekler çocuğu kovaladı

Başıboş sokak köpekleri sorunu bitmiyor.Öyle ki bazı il ve ilçelerde sürü halinde gezen köpekler, vatandaşların hayatını tehdit ediyor.Meclis'ten geçen yasaya rağmen toplanmayan köpekler, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuğu daha hayattan koparmak üzereydi...İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı.Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı.O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.