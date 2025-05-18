Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor.Yıllardır sarsıntılarla sınanan ülke, bir kez daha depremle yüzleşti.Saat 09:56’da Ege Denizi Eğriboz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.Sarsıntının merkezi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olarak açıklandı.Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü.Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, yöre halkı büyük panik yaşadı.